Seit der Pandemie: Mehr Rechtsextreme und mehr Anhänger von Verschwörungstheorien

„Die Pandemie war ein Brandbeschleuniger für den Rechtsextremismus “, sagt Andreas Kranebitter , Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW). Studien in Deutschland hätten gezeigt, dass sich die Zahl jener mit rechtsextremistischer Einstellung verdreifacht habe.

Doch wie ist die Lage in Österreich? Dies wurde nun erstmals für eine Studie erhoben. Dieses sogenannte Rechtsextremismus-Barometer wurde am Donnerstag in Wien präsentiert.