Rechtsextremer Polizei-Praktikant: Forderung nach Sperrvermerken

Was haben der Sänger Frank Rennicke, der Schriftsteller Akif Pirinçci und der Druide Burghard Bangert gemeinsam? Alle drei bekamen wegen rechtsextremer Straftaten Problem mit dem Gesetz. Und alle drei stehen laut FPÖ Fails auf der Facebook-Freundesliste von Joachim B.

Der deutschstämmige Student ist, wie vom KURIER berichtet, nicht nur bei der als rechtsextrem eingestuften Burschenschaft Olympia, sondern er war in diesem Sommer auch als Praktikant im Bundeskriminalamt eingesetzt – was nur durch einen Zufall aufflog. Offenbar ist diese Entscheidung noch in der Ära von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl getroffen wurde.