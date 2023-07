Rechtsextreme Szene: „Kein Aufhören, sondern ein Weitertun“

Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) über Nazis und Rocker.

Überrascht es Sie, dass bei dem riesigen Waffenfund in OÖ und NÖ nun wieder „alte Bekannte“ aus Objekt-21-Zeiten ins Visier der Polizei geraten?

Andreas Peham: Nein, das überrascht gar nicht. Es wäre eher ein Wunder, wenn sie sich vom Milieu abgewendet hätten. Obwohl nicht mehr alle von damals aktiv sind, ein harter Kern ist aber weiter in Kontakt. Es gab kein Aufhören, sondern ein Weitertun.

Warum gibt es so viele rechte Taten in OÖ?

Wir haben in OÖ sicher eine signifikante Häufung und eine der stärksten rechtsextremen und Neonaziszenen. Eine Ursache ist die Nähe zu Deutschland, wo sich in Bayern eine der aktivsten Neonaziszenen Deutschlands findet. Man muss klare Signale an diese Szene aussenden. Die können fördernd oder hemmend sein. Hier wäre die Landespolitik noch stärker gefordert. Die Signale, die von oben ausgehen, sind entscheidend.

Hat sich die rechte Szene verändert?

Es hat eine Professionalisierung gegeben. Ob in sozialen Medien oder dem Auftreten der Betroffenen auf der Straße. Sie haben verstanden, die Krisenstimmungen und die Ängste der Menschen zu vergrößern. Zusätzlich sind die Grenzen zwischen Neonazismus und extremen Rechten, wie den Identitären, immer mehr verschwommen.

Auch die Abgrenzung zur Rockerszene?

Etwa sei 2007 bemerken wir, dass sich Neonazis, die sich als Gruppe organisieren, gerne als Motorradklub tarnen. Diese Tarnung war bis vor Kurzem sehr gut, weil sie vermittelt hat, wir sind nicht politisch. Andererseits wissen wir von acht Gruppen in Wien und OÖ, die als „echte“ Rocker Kontakt zu Neonazis suchen.

Kann die Szene je ganz zum Verschwinden gebracht werden?

Ganz ist es in einer liberalen Demokratie nicht möglich. Aber es gibt noch viel Luft nach oben. Anja Kröll