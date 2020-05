Rechnungshof zerpflückt die hohen Kosten für die Ski-WM

Doch die Prüfer nahmen nicht nur das Geld an sich, sondern auch den Umgang damit unter die Lupe. Ihr Befund deckt sich zum Teil mit Vorwürfen der Opposition, die schon bei Landtagssitzungen direkt nach der Weltmeisterschaft zu hitzigen Debatten führten: So hätten Bund und Land keinen vollständigen Vertrag mit Skiverband und Veranstaltungsgesellschaft gehabt. Änderungen hätten so auch gar nicht kontrolliert werden können. Weil zu viele unterschiedliche Partner involviert gewesen seien, habe der Überblick gefehlt, bekritteln die Experten.

Auch die eigens für die WM errichteten Prestigebauten kommen im Rohbericht nicht gut weg. Der "Loop" (eine Zierde, Anm.), gebaut und bald wieder abgerissen, weil er angeblich das Sichtfeld versperrte, wird ebenso gerügt wie das "Skygate" im Zielstadion. Generell hätten die Geldgeber Bund und Land zu wenig Einfluss gehabt, wenn es um Ausgaben und Kosten ging.

Knapp drei Wochen vor den Landtagswahlen bringt der Bericht etwas Würze in den Wahlkampf. Die Opposition sieht sich bestätigt: Landeshauptmann Franz Voves, SPÖ, und ÖVP-Vize Hermann Schützenhöfer hätten sich von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel "über den Tisch ziehen lassen", ätzt Lambert Schönleitner, Grüne. "Sie haben sich ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das ist ein Steuergeld-Debakel der Sonderklasse." Alle Verträge müssten offengelegt werden. "Die Ski-WM wäre auch mit viel weniger Steuergeld durchführbar gewesen." KPÖ-Mandatar Werner Murgg spricht von "einem schlechten Geschäft". Er sei nicht gegen die WM, aber "warum soll das Gebot der Sparsamkeit nicht gelten?"

Aus dem Büro des SPÖ-Landeschefs hieß es gestern, dass der Rohbericht noch nicht vorliege. "Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass die WM unverzichtbare, regionalpolitische Impulse für den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort gebracht hat." Die Werbung für das Tourismusland sei "unbezahlbar" gewesen.