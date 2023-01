Rauch aus Elektrokasten trieb 80 Hotelgäste in Bludenz ins Freie

80 Menschen haben Donnerstagnachmittag rechtzeitig aus einem Hotel am Bürserberg (Bezirk Bludenz) flüchten können. Auslöser des Vorfalls war laut Polizei ein Schmorbrand an einem Automaten, worauf es zur Rauchentwicklung in einem Elektroinstallationsverteiler in einem Stiegenhaus kam.

Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus, es waren jedoch keine Löscharbeiten erforderlich. Auch zwei Rettungswagen mit 18 Sanitätern, drei Polizeifahrzeuge mit sechs Polizisten und die Hubschrauber Christophorus 8 und Libelle waren vorsorglich zum Hotel gefahren.