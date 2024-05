Raubüberfall in Linz: Zwei Jugendliche in Wien als Verdächtige ausgeforscht

Es war der 16. April, und es begann am Bahnhof in Linz. Drei Freunde, ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, ein 16-Jähriger aus Steyr und ein weiterer 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung hatten sich dort getroffen. Und genau dort erhielten sie ein "unmoralisches" Angebot. Zwei andere Jugendliche gaben vor, mit ihnen gemeinsam einen Joint rauchen zu wollen.

Der Vorfall liegt ein Monat zurück, jetzt hat die Polizei zwei Jugendliche (14 und 15) in Wien als Täter ausgeforscht. Aber der Reihe nach.

Deshalb verlagerten sie ihren Aufenthaltsort in die Wienerstraße. Aber anstatt einen Joint zu spendieren gingen die beiden bisher Unbekannten in die Offensive: Sie drohten mit Schlägen und forderten die drei jungen Oberösterreicher auf, ihre Taschen zu leeren.

Auf 14-Jährigen uriniert

Dem nicht genug, drängten die beiden Übeltäter den 14-Jährigen aus dem Bezirk Braunau laut Polizei in eine Ecke und urinierten auf ihn. Später zwangen die beiden nun festgenommenen Verdächtigen ihre Kontrahenten dazu, mit einem Bus in einen anderen Park in Linz zu fahren.

Dort ging die Tortour für den 14-Jährigen weiter: Ihm wurde die Hose heruntergezogen, Jacke, Schuhe und Air-Pods wurden geraubt, ehe er gemeinsam mit seinen zwei Freunden flüchten und die Polizei alarmieren konnte.