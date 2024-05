Bereits Neunjährige werden onlinesüchtig: "Eltern sind verzweifelt"

Und zwar gewaltig. " 2013 waren drei Prozent der 15-Jährigen internetsüchtig, laut einer Studie in Deutschland sind es jetzt fast zehn Prozent ", zeigt sich der Mediziner besorgt. Die Verdreifachung werde auch in Österreich zutreffen, ist er überzeugt.

Aber es sind nicht bloß die 15-Jährigen, die ihm Sorgen bereiten. Anfangs waren es vorwiegend männliche Studenten, die behandelt wurden - "World of Warcraft" sei da ein großer Auslöser gewesen, vor sieben Jahren war es noch die Gruppe der 15-Jährigen. "Jetzt wenden sich verzweifelte Eltern von Kindern im präpubertären Alter ab neun Jahren an uns", schlägt Yazdi-Zorn Alarm.

Fortnite bei Burschen, soziale Medien bei Mädchen

Sei 14 Jahren schlagen Patientinnen und Patienten mit Verhaltenssüchten in der Suchtambulanz in Linz auf, seither ist ein stetiger Zuwachs "an jungen Menschen zu verzeichnen, die eine unkontrollierte Mediennutzung" aufweisen.