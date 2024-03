Gefahr der virtuellen Welt: Wo Kinder zu süchtigen Zockern werden

"Ich hab' verloren und es noch einmal probiert, damit ich den Verlust wieder rein kriege", beschreibt der 17-jährige Mario (Name geändert). "Aber irgendwann ist der Verlust zu hoch. "

Die Arbeiterkammer Steiermark ließ eine Studie über die Gefahr der Online-Spiele erstellen. Meschik und sein Team befragten dazu rund 2.600 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ganz Österreich.

"In die Irre geführt"

Das Resultat sei alarmierend, mahnt AK-Präsident Josef Pesserl bei der Präsentation am Freitag: "In Wahrheit werden Kinder und Jugendliche in die Irre geführt und manipuliert."