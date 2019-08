Raub von Gefängnis aus geplant: Überfall auf Ehepaar verhindert

Das Wiener Landeskriminalamt observierte die Truppe und überraschte sie schließlich am 31. Juli am Tatort. Das Ehepaar wurde zuvor in Sicherheit gebracht. Als die Verdächtigen die erste Scheibe einschlugen, griff die Cobra zu. 50 Mann waren im Einsatz, fünf Verdächtige wurden auf frischer Tat ertappt.

Zwei Einsatzorte

Der Hauptverdächtige konnte zeitgleich in Wien festgenommen werden. "Es war eine Herausforderung, die zwei Einsatzorte zu koordinieren. Aber die Zusammenarbeit hat gut funktioniert", sagt Cobra-Kommandant Hannes Gulnbrein.

In einem Fluchtfahrzeug wurde eine Maske sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt.