Härtere Strafen für Raser gefordert: Führerschein für immer weg?

Der Salzburger Verkehrslandesrat brachte am Dienstag Tempo in die Frage, wie denn mit - unbelehrbaren - Rasern umzugehen sei: Stefan Schnöll (ÖVP) forderte, bei schwerwiegenden Verstößen die Strafen drastisch zu erhöhen. Und zwar in einer Art, die trifft - nämlich mit dauerhaftem Führerscheinentzug (der KURIER berichtete). "Unbelehrbare machen Auto zur Waffe" Schnöll nahm zwei schwere Fälle aus der Stadt Salzburg zum Anlass, wo junge Führerscheinneulinge mit mehr als 100 km/h Unfälle bauten.

"Wenn jemand mit 120 Stundenkilometern durch das Ortsgebiet rast, dann macht er das bewusst und nimmt den Tod von Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern billigend in Kauf", mahnte der Politiker, der eine Debatte über "lebenslangen Führerscheinentzug bei Allgemeingefährdung" anstoßen will, denn: "Es gibt leider immer wieder Unbelehrbare, die ihr Auto zur Waffe machen." "Bevölkerung vor Rasern schützen" Der Verkehrsklub Österreich (VCÖ) griff den Vorschlag auf. "Die Bevölkerung ist vor Rasern zu schützen. In den Händen von Rasern wird ein Auto zur gefährlichen Waffe", begründete VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky am Mittwoch. "Die Ermöglichung eines lebenslangen Führerscheinentzugs für Extremraser ist aus Sicht der Verkehrssicherheit voll und ganz zu unterstützen."

Derzeit sieht die Rechtslage so aus: Ein Fahrzeug kann beschlagnahmt und versteigert werden, wenn im Ortsgebiet das Tempolimit um 80 km/h und mehr überschritten wird, außerhalb des Ortsgebiets greift das bei Überschreitungen ab 90 km/h .

und mehr überschritten wird, außerhalb des Ortsgebiets greift das bei Überschreitungen ab . Diese seit 1. März 2024 gültige Maßnahme greift allerdings nur bei Privat-Kfz im Eigentum des Lenkers, nicht aber bei Firmen- oder Leasingfahrzeugen. In diesen Fällen folgt dann im Führerschein ein Eintrag für ein lebenslanges Lenkverbot - aber nur für dieses spezielle Fahrzeug.

im Eigentum des Lenkers, nicht aber bei Firmen- oder Leasingfahrzeugen. In diesen Fällen folgt dann im Führerschein ein Eintrag für ein lebenslanges Lenkverbot - aber nur für dieses spezielle Fahrzeug. Je nach Höhe der Tempoüberschreitung fallen Geldbußen (bis zu 7.500 Euro) bzw. Führerscheinentzug auf Zeit und Nachschulungen bei Probeführerscheinbesitzern an. ÖVP-Landesrat Schnöll will daher den Blick mehr auf die Lenker als die Fahrzeuge richten. Ein Ansatz, den VCÖ-Expertin Jaschinsky unterstützt. Ein lebenslanger Führerscheinentzug bedeute eine präventive Wirkung: "Weniger Raser bedeutet mehr Verkehrssicherheit."

Der VCÖ geht sogar noch einen Schritt weiter und regt an, die Überschreitungslimits zu senken. Im Ortsgebiet, wo Fußgängerinnen und Fußgänger gefährdet werden können, sei die 80 km/h-Schwelle für Beschlagnahmungen zu hoch angesetzt. Forderung: Toleranzgrenzen senken Hohe Toleranzgrenzen seien für die Verkehrssicherheit kontraproduktiv und sollten nach Schweizer Vorbild gesenkt werden. "Tempolimits sind keine Mindestgeschwindigkeit, sondern eine Höchstgeschwindigkeit", mahnt Jaschinsky.