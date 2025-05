21-Jähriger raste mit 230 km/h durch Wien: "San Sie no gonz normal?"

Die Irrsinnsfahrt, die sich ein 21-jähriger Wiener am 21. Februar mit der Polizei lieferte, stößt am Dienstag sogar den Richter im Landesgericht für Strafsachen in Wien vor den Kopf: "Entschuldigen Sie die Frage", sagt Richter Wolfgang Etl. "Aber san Sie no gonz normal?" - "Das war gar nicht gut von mir", gibt der Angeklagte zu.