Radler biegen kaum bei Rot ab

Gekennzeichnet ist diese Möglichkeit durch ein Zusatzschild mit grünem Pfeil. In Wien wurden seit Inkrafttreten der 33. StVO-Novelle mehr als 330 solcher Grünpfeile montiert. Der Mobilitätsklub regte am Montag eine Nachbesserung an. "Die kleinen Zusatztafeln sind einerseits oft nur schlecht erkennbar. Andererseits ist die hohe Quote an Missachtungen der 'Halt'-Regelung auffällig - hier fehlt es offenbar an genauer Kenntnis der neuen Regel", hieß es in einer Aussendung. Der Gesetzgeber habe jedoch dafür Sorge zu tragen, dass Neuerungen bekannt werden und die Einhaltung entsprechend kontrolliert wird.

In Ländern wie Frankreich, Belgien, Dänemark, der Schweiz und den Niederlanden gilt das Rechtsabbiegen bei Rot schon länger. Für Radfahrerinnen und -fahrer verringern sich dabei in erster Linie Wartezeiten, betonte der ÖAMTC. Das sei auch im Sinne des Klubs, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. In Österreich gilt die Novelle der StVO seit 1. Oktober 2022.