Radikalisierungsexperte Mansour: „Saftige Strafen für IS-Rückkehrer“

Herr Mansour, es gibt in Österreich 93 IS-Rückkehrer. Auch der Attentäter von Wien war auf dem Weg in die IS-Gebiete. Wie soll man mit dieser Gruppe umgehen?

Mansour: Da, wo Ausweisungen möglich sind – also, wenn sie nicht österreichische Staatsbürger sind –, muss man sie ausweisen. Das ist die Strafe, die am meisten wehtut. Wir merken gerade, wie viele IS-Rückkehrer auf einmal sehr deradikalisiert sind, weil sie hier ganz andere Bedingungen vorfinden. Diese Leute sollten wir nicht zurückholen, weil wir dadurch ein Sicherheitsproblem schaffen. Man darf an Menschen, die mit der Idee spielen, sich dieser Organisation anzuschließen, auch nicht die Botschaft senden: Man kann zum IS gehen, an einem Völkermord beteiligt sein und wenn es dann unbequem wird, kann man nach Europa zurückkommen, und nach zwei Jahren im Gefängnis fängt das Leben wieder an. Deswegen bin ich für saftige Strafen, absolute Law-&-Order-Politik, weil wir auch nicht wissen, welche Taten die Rückkehrer begangen haben. Nur so ist es eine Abschreckung.

Sobotka: So ist es auch bei internationalen Verbrechen. Es braucht bei diesem Problem eine europäische Lösung, weil die Länder gar nicht die Informationen erhalten, welche Straftaten die Rückkehrer begangen haben.

Der Terrorist von Wien soll Behörden getäuscht haben. War er so genial oder waren die Behörden so naiv?

Mansour: Diese Menschen besitzen die Fähigkeit zu manipulieren. Aber das sollten Experten, die für Deradikalisierung zuständig sind, wissen und sich nicht so leicht in die Irre führen lassen. Derzeit funktioniert die Deradikalisierung nicht. Zu glauben, dass Sozialarbeiter und Islamwissenschaftler deradikalisieren können, ist naiv. Diejenigen, die schon im Gefängnis arbeiten – Psychologen, Fachdienste, Sozialarbeiter –, müssen miteinbezogen werden in die Programme.