Forscher suchen Rezepte gegen Radikalisierung

Mit dieser Strategie kann man möglicherweise sogar einer weiteren wichtigen Facette des Problems begegnen: „Radikaler Islam und Rechtsextremismus bedingen sich gegenseitig“, analysiert die Politikwissenschafterin. Rechtspopulisten und Rechtsextreme greifen die Angst vor „dem Islam“ auf und stellen „die Muslime“ unter Generalverdacht. Pickel: „Wir wollen auch untersuchen, inwieweit dieses Narrativ des Rechtsextremismus – das Gerücht von einer sogenannten Umvolkung und Islamisierung des Abendlandes – das Gesellschaftsklima bereits prägt.“

Schnelle Lösungen? Fehlanzeige

Das Problem dabei: Um das zu erforschen, und im Idealfall zu ändern, „müssen wir an beide Strukturen ran: Wir müssen die Rechtsextremisten genauso erreichen, wie wir an die radikalen Muslime ran müssen.“ Nicht nur in der Schule, auch darüber hinaus, in den Familien und im sozialen Umfeld.

Schnelle Lösungen werde es also nicht geben. „Das kann nicht funktionieren, denn das geht in die Einstellungsstrukturen der Menschen hinein“, sagt Pickel. „Wenn man etwas verändern will, muss man das Thema immer wieder ansprechen und all das zum permanenten Unterrichtsstoff machen.“