Radfahrer in Innsbruck von Auto mitgeschleift und überrollt

Ein 52-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen Mittag im Bereich der Arzler Straße in Innsbruck von einem Pkw erfasst, einige Meter mitgeschleift und anschließend auch noch überrollt worden. Der Radfahrer war im Zuge einer Vollbremsung über den Lenker auf die Fahrbahn gestürzt und vor das Auto geschleudert worden, berichtete die Polizei. Der 52-Jährige wurde mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Sturz nach Vollbremsung

Der Rennradfahrer war gegen 12.00 Uhr auf der Arzler Straße in Richtung Westen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 77-jähriger Pkw-Lenker auf der selben Straße in Richtung Osten. An der Kreuzung mit der Alois-Schrott-Straße wollte der Pkw-Lenker nach links einbiegen. Als der Radfahrer um die dortige Kurve bog, sah er vermutlich den abbiegenden Pkw und leitete eine Vollbremsung ein. Dadurch stürzte er über den Lenker und vor den Wagen des 77-Jährigen.