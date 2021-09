16 Einbruchsdiebstähle geklärt: Schaden von 160.000 Euro

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl und Assistenzbereich Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, konnten am 25. März, gegen 2 Uhr, aufgrund von vorangehenden Ermittlungen einen Pkw mit litauischem Kennzeichen in Wien 10. abgestellt vorfinden. Das Auto stand im Zusammenhang mit Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser.

In diesem Fahrzeug befanden sich drei moldauische Staatsbürger im Alter von 25, 26 und 31 Jahren. Die Ermittler nahmen die drei Männer wegen Verdachts der Wohnhauseinbruchsdiebstähle in mehreren Bundesländern vorläufig fest. In ihrem Fahrzeug stellten die Polizisten unter anderem Schmuck und Bargeld sicher, das bei einem Wohnhauseinbruch in Lieboch entwendet worden war.