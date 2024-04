Wie eine Muschel das Trinkwasser und die Fischerei am Bodensee bedroht

Die Wasserwerke am deutschen und Schweizer Bodenseeufer kämpfen gegen die invasive Quaggamuschel , die sich rapide ausbreitet. Für die Trinkwasserqualität sei sie kein Problem, allerdings setze sie sich in Leitungen und Filteranlagen fest, erklärte eine Sprecherin der Bodensee-Wasserversorgung der dpa.

In Baden-Württemberg trinken etwa vier Millionen Menschen Wasser aus dem Bodensee. Die Wasserversorger gehen mit speziellen Filtern, größeren Leitungen und neuen Reinigungsmethoden gegen den bis zu vier Zentimeter langen Eindringling vor. Laut einer Studie der Universität Konstanz könnte die invasive Muschel Schäden in Millionenhöhe verursachen.

Auch am Genfer See und am Bielersee ist sie schon angekommen, der Zürichsee ist hingegen noch frei von ihr. Bootsbesitzer sind angehalten, ihre Boote vor einem Einsatz im Zürichsee zu reinigen. In bereits befallenen Gebieten kann die Ausbreitung der Muschel laut einem der Studienautoren nicht mehr aufgehalten werden.

Der Studie zufolge wird die Quagga-Muschel-Masse pro Quadratmeter im Bodensee, Genfer See und Bielersee in den nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich um das Neun- bis Zwanzigfache zunehmen, verursacht vor allem durch eine stärkere Besiedlung der tieferen Bereiche der Seen.