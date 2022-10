Quad und Wildwanne in Tirol gestohlen

Zwei Männer haben in der Nacht auf Samstag bei einem Haus in Nauders (Bezirk Landeck) ein Quad und eine Wildwanne gestohlen und mit ihrem Kleintransporter abtransportiert. Als die beiden Slowaken später in Pfunds (ebenfalls in Landeck) von einer Polizeistreife angehalten wurden, gaben sie an, die Gegenstände gekauft zu haben, was der rechtmäßige Besitzer aber verneinte, berichtete die Polizei.

Die Männer werden an die Staatsanwaltschaft angezeigt.