42-Jähriger misshandelte Frau stundenlang in Wohnung in Innsbruck

Stundenlang soll ein 42-Jähriger am Samstag eine 28-Jährige in seiner Wohnung misshandelt haben. Das berichtete die Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag.

Laut dieser hätte der marokkanische Staatsbürger die Österreicherin zwischen 10 und 16.30 Uhr gewalttätig in seiner Wohnung in Innsbruck festgehalten. Auch gefährliche Drohungen seien ausgesprochen worden.

Anruf bei Mutter

Dem mutmaßlichen Opfer sei es schließlich gelungen, seine Mutter zu verständigen, die wiederum die Polizei alarmierte. Gewaltsam drang diese in die Wohnung des Verdächtigen ein und befreite die 28-Jährige. Der Marokkaner wurde festgenommen. Die Frau erlitt durch die Taten schwere Verletzungen - unter anderem einen Rippenbruch sowie eine Gehirnerschütterung - und musste in die Klinik in Innsbruck eingeliefert werden. Sexualisierte Gewalt war laut Polizei nicht im Spiel.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, sollen sich die beiden schon länger gekannt haben, Paar waren sie jedoch keines. Völlig unklar sei noch das Motiv des Verdächtigen. Der amtsbekannte Mann befand sich am Samstagvormittag in Polizeigewahrsam, die Einvernahme war noch nicht erfolgt.