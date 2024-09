Wiederbetätigung: Islamischer Religionslehrer freigesprochen

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung mussten sich am Dienstag ein islamischer Religionslehrer und vier seiner Ex-Schüler vor Geschworenen im Wiener Landesgericht verantworten.

Allerdings sollen in den Gruppen zwischen April und November 2020 antisemitische und nach Ansicht der Staatsanwaltschaft den Nationalsozialismus verherrlichende Inhalte gepostet worden sein. Eine Gruppe hatte sechs, die andere 14 Mitglieder. So dürften etwa Konterfeis von Adolf Hitler geteilt und mit Bemerkungen wie „Verführerisch“ oder „Kuck Kuck“ versehen worden sein. Dem Lehrer wurde angelastet, diese Beiträge nicht gelöscht zu haben , wodurch er sich nach dem Verbotsgesetz mitschuldig gemacht habe.

Manche seiner Schüler hätten diese Regeln gebrochen. Das habe er aber „nicht wahrgenommen“, beteuerte der Pädagoge. Ein bedenklicher Beitrag sei etwa um 23.32 Uhr online gegangen. Da sei er „nicht am Handy gewesen“.

Ein anderes Mal dürfte gegen 20.30 Uhr ein Hitler-Bild aufgetaucht sein. Da sei er gerade in einer Lehrerkonferenz gewesen. Auf die Frage, warum er als Administrator die Beiträge nach der Inbetriebnahme des Handys nicht gelöscht habe, behauptete der Islamlehrer, der derzeit vom Dienst freigestellt ist: „Wenn ich das Handy öffne, schaue ich da nicht nach, was war.“ Und er beteuerte: „Hätte ich das wahrgenommen, hätte ich pädagogisch gehandelt und Maßnahmen durchgeführt. Ich hätte sofort die Schule benachrichtigt.“

Er habe weder mit Hitler noch mit dem Nationalsozialismus etwas zu tun und sei auch kein Antisemit, versicherte der 58-Jährige. Hitler bezeichnete er in als „Verbrecher“. Der interreligiöse Dialog und „das Zusammenleben“ seien ihm stets „sehr wichtig“ gewesen: „Ich bin da offiziell beauftragt vom Bundesministerium.“ In seinem Unterricht erörtere er Politik und „etwas, was problematisch ist“, bewusst nicht.