Prozess um Unfall bei Ralley in Kärnten: Schmerzengeld für die Opfer

Im Prozess um den Motorsportunfall, bei dem im August des Vorjahres bei einer Rennveranstaltung in Kärnten elf Zuschauer verletzt wurden, ist am Freitag am Bezirksgericht Feldkirchen eine Diversion ausgesprochen worden. Der Obmann sowie der Verein selbst müssen ein Bußgeld und Schmerzengeld an die Verletzten bezahlen.

Zuschauerraum nicht abgesichert?

Angeklagt waren der Obmann des Vereines aus St. Margarethen sowie der Verein MS Team Cockpit selbst. Der 66-Jährige musste sich und den Verein wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, weil der Vorwurf im Raum stand, dass der Zuschauerraum nicht ordnungsgemäß abgesichert gewesen war.