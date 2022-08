Rennunfall in Kärnten: Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung

Bei dem Unfall in Patergassen in der Gemeinde Ebene Reichenau (Bezirk Feldkirchen) soll das Rennauto nach Aussage eines Feuerwehrmannes in der Zielkurve von der Fahrbahn abgekommen sein und dann ein Absperrgitter durchbrochen haben.

Der Fahrer sei die Strecke schon sehr oft gefahren, hatte es gegenüber der APA geheißen. Das Unglücksfahrzeug wurde noch am Samstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Gutachter soll Fahrzeug untersuchen

"Ein Kfz-Gutachter wird das Fahrzeug untersuchen und ein Gutachten erstellen", so Pirker. Zudem werde das Gelände vermessen. Das Rennen fand am Parkplatz einer Firma in Patergassen statt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und muss erst ermittelt werden. Vorerst wird von einem Fahrfehler ausgegangen.