Prozess um Anschläge in Behörden: "Ganz Graz wird brennen"

Seine Drohungen gegenüber den Beamten der Jugendwohlfahrt ("ich brenne alles nieder") begann er am 19. Juni 2019 umzusetzen: Bepackt mit Plastikflaschen voller Benzin, Zeitungspapier und Streichhölzern legte er in den drei Behörden sowie am Hauptbahnhof Feuer. Die Brände wurden rasch gelöscht, dennoch gab es drei Verletzte.

"Ich bin nicht allein"

Der 47-Jährige wurde kurz nach den Anschlägen gefasst, soll aber laut Staatswanwalt auch da noch keine Ruhe gegeben haben: Er forderte, binnen drei Tagen frei gelassen zu werden, oder "ganz Graz wird brennen. Ich bin nicht allein, da draußen sind noch neun Mitstreiter", beschreibt der Staatanwalt die Worte des Angeklagten. Und weiter: "In Zeiten wie diesen muss man solche Drohungen ernst nehmen."

Der Angeklagte streitet das alles auch gar nicht ab. "Ich bereue es und entschuldige mich für den Fehler, den ich gemacht habe." Aber er habe niemanden verletzen, sondern bloß Aufmerksamkeit erregen wollen. "Das Problem ist, er versteht unser System nicht", verteidigt ihn sein Anwalt. "Er weiß nicht, dass man bei uns Anträge stellen muss. In seinem Land entscheidet eine hohe Person, da gibt es diese Behördenwege nicht."

Der Gerichtspsychiater hält den Iraker für gefährlich, deshalb beantragt der Staatsanwalt die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Prozess ist bis Dienstagnachmittag angesetzt.