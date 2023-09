Prozess: Steirerin wollte 13-jährige Tochter ersticken

Da in solchen Fällen keine Anklage auf Verdacht des Mordversuches möglich ist, beantragt der Staatsanwalt nur die Unterbringung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Die 48-Jährige ist deshalb auch nicht Angeklagte wie in Strafverfahren üblich, sondern Betroffene.

Die Geschwister der 48-Jährigen alarmierten im Mai die Polizei. Erst bekam der im Ausland lebende Bruder einen Anruf der Steirerin, beschreibt der Staatsanwalt. Sie wisse nicht, was "in mich gefahren ist", soll sie am Telefon gesagt haben - sie habe eben Sandra ersticken wollen. Der Mann rief umgehend die zweite in der Steiermark lebende Schwester an, die die Exekutive einschaltete.