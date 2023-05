Prozess nach Corona-Cluster in Pflegeheim: "Sitzen nur hier wegen der Medien"

Zwei weitere Angeklagte lassen über ihre Anwälte bereits am ersten Prozesstag über die Corona-Fälle im Heim - bis Ende Juni sind elf Verhandlungstage angesetzt - wissen: Sie werden keine Fragen beantworten und überhaupt nicht aussagen. Dafür reden sich die Verteidiger in Rage und machen den Verhandlungssaal zur Abrechnung mit der Corona-Politik. "Wir sitzen hier nur da, weil durch die Medien Druck erzeugt worden ist", merkt einer der Rechtsanwälte an "Wir sitzen hier, um Corona medial aufzuarbeiten."

"Bin ich dann im Häfen?"

Sein Kollege stellt gar Corona selbst infrage. "In diesem Verfahren wird es vielleicht auch um die Frage gehen, ob das überhaupt eine Krankheit war", stellt er in dem Raum . "Mir liegt kein Beweis vor, dass ein Sars-Cov-Virus tatsächlich bestehen würde." Sein Mandat sei jedenfalls nicht schuldig: "Wenn von sieben Tagen die Woche einen Tag die Türklinken nicht in Desinfektionsmittel getaucht wurden - bin ich dann im Häfen?"

Fortsetzung am Mittwoch.