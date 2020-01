Prozess: 8 Monate für 21-Jährigen nach Unfall mit Todesfolge

Ein 21-jähriger Kärntner ist am Mittwoch wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht gestanden. Mit seinem Auto war ein Unfall passiert, bei dem zwei seiner Freunde starben, er selbst wurde schwer verletzt. Ob er gefahren sei, könne er sich nicht erinnern, es sei aber möglich, sagte er vor Richter Uwe Dumpelnik. Der 21-Jährige wurde zu acht Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Prozess

Sein Verteidiger erklärte, es sei für seinen Mandanten nicht mehr nachvollziehbar, warum die drei überhaupt ins Auto eingestiegen wären. Er habe bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen davongetragen und wisse nicht mehr, was passiert sei. Er könne sich nicht erinnern, ob er gefahren sei. Laut Gutachten spreche eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass er der Lenker gewesen sei. „Wenn das so ist, wird er die Verantwortung übernehmen“, so der Anwalt.