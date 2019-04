Promi-Flugverein: Behörde zieht Genehmigungen ein

Das Verkehrsministerium wartet auf einen Abschlussbericht, danach wird entschieden, ob es Konsequenzen und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gibt.

Es ist bereits der zweite Skandal, in dem die Untersuchungsstelle im Verkehrsministerium eine Rolle spielt. Noch immer laufen Justiz-Ermittlungen gegen den ehemaligen Leiter. In dessen Amtszeit wurden laut einem Rechnungshofbericht Untersuchungen verzögert. Millionen Euro flossen in eine dubiose Privatfirma. Mehrere Chefposten wurden im Zuge der vom KURIER aufgedeckten Affäre geräumt.