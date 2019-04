Startverbot bei Promi-Flugverein: „Meine Unterschrift wurde gefälscht“

Die Leiterin der Untersuchungsbehörde des Ministeriums, Bettina Bogner, berichtet, dass „ihr“ Chef-Fluguntersucher nur während seiner Arbeit eine Anzeigepflicht hat. „Die Tätigkeit als Fluglehrer für den SFCA hat Ing. W. nicht in Ausübung seines Dienstes, sondern privat verübt. Es bestand somit keine dienstrechtliche Meldeverpflichtung. Darüber hinaus war Ing. W. laut eigenen Angaben kein strafrechtlich relevanter Vorwurf bekannt“, so Bogner in einer Stellungnahme an den KURIER. Der aktuelle Sachverhalt werde aber nun geprüft, auch die (seit 2012) offizielle gemeldete Nebentätigkeit des Chef-Untersuchers.