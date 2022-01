Probleme noch nicht behoben: Rund 24.000 Neuinfektionen erwartet

Nach mehrt√§gigem Ausfall haben Innen- und Gesundheitsministerium die Corona-Zahlen f√ľr Donnerstag bis einschlie√ülich Samstag nachgeliefert. Demnach hat es hierzulande am Samstag 24.260 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gegeben, am Freitag 25.346 und am Donnerstag 24.314. Das war jeweils deutlich √ľber dem Sieben-Tages-Schnitt von 21.345. Beseitigt sind die Datenprobleme - Ursache daf√ľr sind die hohen Fallzahlen - allerdings nicht.

Offizielle Zahlen f√ľr den Sonntag lagen vorerst nicht vor, es d√ľrfte damit auch im Tagesverlauf nicht zu rechnen sein, hie√ü es auf APA-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium.

Bis einschlie√ülich Samstag sind inklusive 17 nachgemeldeter Todesf√§lle 13.985 Menschen in √Ėsterreich seit Ausbruch der Pandemie an Covid-19 gestorben. R√ľckgerechnet auf die vergangenen sieben Tage waren insgesamt 70 Todesf√§lle zu verzeichnen. 1.126 Personen befanden sich am Wochenende aufgrund des Corona-Virus in Behandlung in einem Krankenhaus, um 18 mehr als am Freitag. 194 wurden auf einer Intensivstation behandelt, um f√ľnf weniger als am Freitag. Innerhalb einer Woche hat die Zahl der schweren Covid-F√§lle in den Spit√§lern um 20 abgenommen.