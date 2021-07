Preisfrage: So viel darf eine Kugel Eis kosten

Bei Gelati Alberti in Wien kostet es 1,50 Euro, beim Eis Greissler 1,60 Euro, bei Leones 1,90 Euro, bei Tichy 2,10 Euro – und auf den ersten Blick ist es doch überall dasselbe: ein Stanitzel Eis.

Der Preis einer kleinen Portion hat schon zu manchen Diskussionen geführt: Denn warum kostet sie hier so viel und dort nur so viel? Der zweite Blick aufs Eis verrät einiges mehr: Denn was gleich scheint, ist es meist nicht.

Der Preis richtet sich nach mehreren Faktoren. Wie eine Analyse der Eispreise in Deutschland ergab, entfallen etwa 50 Prozent des Preises auf laufende Kosten wie Personal und Miete.