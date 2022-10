Praktikum am Fuße des Kilimandscharos

Der Tätigkeitsbereich des Pflegepersonals in Tansania sei breiter gefächert als in Österreich, berichtet Panzenböck. „So beinhaltet die Ausbildung zur Pflegekraft dort beispielsweise gleichzeitig die Ausbildung zur Hebamme.“ Und sie erzählt: „Explosions-, Schuss- und Brandwunden sind in Ostafrika keine Seltenheit und stellen ein großes Problem dar. Zudem sind viele Menschen dort nicht versichert und die Behandlung in einem Krankenhaus kann für sie sehr kostspielig sein. Aus diesem Grund und auch aus kulturellen Gegebenheiten suchen manche Menschen zuerst eine Art traditionelle ,Heilerin‘ auf.“ Es gebe aber Überschneidungen bei einem Großteil der pflegerischen Aufgabenbereiche wie etwa Blutabnahmen, Setzen von Kathetern und Wundversorgung, hat die FH-Studentin erkannt.