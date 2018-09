Postpartner: Manche zahlen, andere verdienen

Post braucht neue Standorte

Die „Ehe“ zwischen Post und der BAWAG P.S.K. ist Anfang des Jahres gescheitert, bis Ende 2019 ist die Entflechtung der Kooperation geplant. Das hat auch Auswirkungen auf gemeinsame Filialen der beiden Unternehmen.

Die Post muss österreichweit aus insgesamt 73 Filialen ausziehen – im Burgenland betrifft das die drei Bezirkshauptstädte Neusiedl am See, Mattersburg und Oberwart. „Überall, wo wir in eine BAWAG P.S.K.-Filiale eingezogen sind, sind wir auf der Suche nach neuen Standorten“, sagte Post-Sprecher Michael Homola Anfang des Jahres.

In Neusiedl am See soll das noch im Lauf des heurigen Jahres über die Bühne gehen. Geplant ist, die Geschäftsstelle von der Oberen wieder zurück in die Untere Hauptstraße zu verlegen. Dort war die Post auch bereits vor der Zusammenlegung beheimatet.

Im Fall von Mattersburg und Oberwart wird der Umzug im kommenden Jahr angepeilt. In der südlichen Bezirkshauptstadt ist bereits fix, dass die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft das Erdgeschoß eines Wohnprojekts am ehemaligen Kasernenareal für die Post freihalten wird. Der Umzug erfolgt spätestens Ende 2019.