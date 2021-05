Posse um Paare, die trotz Corona zusammenlebten: Verfahren eingestellt

Der Fall hatte kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt: Mehr als ein Dutzend Corona-Infizierte aus dem Bezirk Hermagor sollten jeweils 300 Euro Strafe zahlen, weil sie trotz Infektion mit ihren Partnern weiterhin im gemeinsamen Haushalt gelebt hatten. Mehrere Medien berichteten über den wiehernden Amtsschimmel in Kärnten.

Die Bezirkshauptmannschaft in Hermagor hatte damals in einem Schreiben die nicht infizierten Partner aufgefordert, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Mitten in der Lockdownzeit.

Also zu einem Zeitpunkt, wo kein Hotel offen hatte und man wegen der geltenden Ausgangssperre auch nicht zu leicht zu Verwandten konnte.

Die gute Nachricht für die Betroffenen. Nun wurde das Verfahren eingestellt. Das bestätigt der Wiener Jurist Ulrich Salburg, der vier Betroffene vertreten und sechs weitere beraten hatte, dem KURIER. Eine Begründung wurde nicht angeführt. Salburg: "Damit kehrt wieder Frieden im Gailtal ein."