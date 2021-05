Ordnungsamt kontrolliert wilde Biker

Wege gegen die Zerstörung

Die wilden Biker waren auch Thema der Stadtsenatssitzung am Dienstag in Klagenfurt. Oder vielmehr die neue Mountainbike-Strecke „Virunum Tour“ von Klagenfurt nach Maria Saal bis zum Gipfelhaus des Magdalensberges. „Dieser Mountainbikeweg wird von allen Seiten, ob Jägerschaft oder Anrainer, wohlwollend gesehen. Das Problem entsteht ja erst, wenn Mountainbiker querfeldein fahren. Mit offiziellen Wegen kann man diese Wildwüchse kanalisieren“, heißt es vonseiten der Stadtkommunikation Klagenfurt.

Genau mit diesem Thema soll sich im Schatten des Lindwurms demnächst auch ein runder Tisch befassen, an dem das Sportreferat, Vertreter aus Wald- und Forstwirtschaft sowie Jägerschaft, das Ordnungsamt und Bergwacht teilnehmen. „Wir haben alle unterschiedliche Interessen unsere schöne Natur zu nützen, wir müssen den Dialog und das Verständnis füreinander stärken“, erklärt Sandra Wassermann, Jagd- und Fischereireferentin des Landes. „Das Wild hat im Frühling seine Setz- und Brutzeit, hier muss man den Tieren die nötige Ruhe gönnen.“

Die Zerstörung am Kreuzbergl ist auch Wassermann bekannt. Da die Biker naturgemäß in der Stadt kaum Platz zum Fahren im Gelände finden, zieht es sie in großen Schaaren auf den Hausberg: „Ich habe diesbezüglich schon mit dem Ordnungsamt gesprochen, es soll verstärkt Präsenz gezeigt werden.“

Dass diese Kontrollen in der Praxis nur schwer umsetzbar sind, ist aber allen bewusst. „Aber wenn niemand diese Regeln exekutiert, ist es noch problematischer. Stellen sie sich vor, auf der Autobahn würde es keine Radarboxen oder Polizeikontrollen geben. Dann würden sich auch die wenigsten an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten“, erklärt Jäger Deutschmann.