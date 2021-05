Kritik an Werbesujet für schwule Touristen am Wörthersee

Die Bilder sollen Lust auf Urlaub am Wörthersee machen. Doch in sozialen Medien haben sie vor allem eines ausgelöst: eine Diskriminierungsdebatte. Die Rede ist von einem Posting mit verbundenem Gewinnspiel der Wörthersee Tourismus GmbH auf Instagram. Darauf zu sehen: Zwei Männer in weißen T-Shirts, die sich verliebt aneinanderschmiegen. Und die vier Worte: „Warme Momente am Wörthersee!“