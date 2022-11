Polizist löschte irrtümlich Daten zu riesigem Drogenhandel in Salzburg

Im März wurde am Landesgericht Salzburg ein monatelanger Prozess um einen groß angelegten Handel mit der "Dschihadisten-Droge" Captagon entschieden. Insgesamt 14 Angeklagten wurde zur Last gelegt, 13,8 Millionen Pillen mit einem geschätzten Verkaufswert von 40 Millionen Euro nach Saudi-Arabien geschmuggelt zu haben. Umschlagplatz war dabei offenbar eine Pizzeria in der kleinen Flachgauer Ortschaft Bürmoos. Der KURIER hatte berichtet.