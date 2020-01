Polizeieinsatz in Graz: Klimaaktivisten demonstrierten vor Magna-Werk

Die Manifestation richte sich “ausdrücklich nicht gegen die in der Magna beschäftigten Arbeitnehmer, sondern fordert eine Abkehr vom Produkt Auto", hieß es in einer Aussendung der Aktivisten. Das Auto habe angesichts der Klimakrise keine Zukunft. Autos müssen raus aus der Stadt und dürfen gar nicht erst aus der Fabrik rollen, sagte Klara Radinger von System Change, not Climate Change.