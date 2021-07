Polizei zerschlägt Schlepperring

Es war ein Aufgriff der Salzburger Polizei, der die Sache ins Rollen brachte: Am 5. September 2015 nahmen Schengenfahnder auf einem Parkplatz in Liefering einen mutmaßlichen polnischen Schlepper und 17 Migranten fest. Einem Komplizen gelang mit seinem Fahrzeug die Flucht. Doch der Pole fuhr mit seinem Auto in einer Radarfalle. Mit ihm wurden drei weitere Fahrzeuge aus Polen erfasst. Schnell war klar, dass hier eine größere Organisation am Werk sein muss.

Die Salzburger Polizei hat sich in den vergangenen zehn Monaten gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und Kollegen aus Polen, Deutschland und Ungarn Stück für Stück zum Kern der Gruppe vorgearbeitet. Für die Hintermänner klickten am vergangenen Donnerstag die Handschellen. Insgesamt wurden 17 Verdächtige verhaftet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Flüchtlinge per Pkw in Kleingruppen von drei bis vier Personen transportiert. Österreich war zum Großteil Transitland, die meisten illegalen beförderten Menschen wurden von Ungarn weiter nach Deutschland und in weitere EU-Länder befördert.

Die Migranten kamen meist aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und dem Iran. Zentrale Figur in Österreich soll ein 39-jähriger Tschetschene gewesen sein. Er fungierte laut Polizei als Bindeglied zu einer Schlepper-Organisation fast ausschließlich in Österreich lebender Tschetschenen und warb in Polen für "Flüchtlingstransporte". Im Hintergrund soll ein 44-jähriger Syrer in Budapest von einem Hotel aus die Fäden gezogen haben. Auch er wurde verhaftet.