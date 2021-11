Polizei-Reform: Flugpolizei will „wieder stärker polizeilich agieren“

„Ja, es kommt zur Eingliederung. Für mich ist dies eine geniale Entscheidung. Wir sind aus meiner Sicht eine Sondereinheit. Ich sage immer: Eine Pistole haben die anderen auch, einen Hubschrauber hat sonst keiner bei uns im Ressort.“

Zudem sei die Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommando Cobra bereits jetzt sehr intensiv. „Dieser Schritt ist somit für mich ein logischer im Zuge dieser Reform.“

Das neue Jahr dürfte für die Flugpolizei aber noch weitere Neuerungen bringen. So ist nach wie vor offen, wie es mit den geplanten Einsätzen für Frontex an den EU-Außengrenzen weitergeht. „Dazu wird es Ende November ein Treffen des Innenministers mit Frontex geben. Wir werden wieder Frontex-Einsätze fliegen, hier ist für kommendes Jahr etwas geplant. Unsere Bedingung ist nur, dass es sich dabei nicht um maritime Einsätze handelt“, erklärt Stella. Um diese Einsätze zu ermöglichen, wären ein Umbau der Hubschrauber und spezielle, aufwendige Schulungen der Piloten notwendig.

Vollkommen verabschieden von maritimen Einsätzen will sich Stella aber nicht: „Meine Idee wäre, dass sich Österreich daran mit einer Drohne der Kategorie zwei beteiligt.“ Dass Drohneneinsätze bei der Flugpolizei zunehmend an Bedeutung gewinnen, verdeutlichte auch der Waldbrand im Rax-Gebiet – der größte, den es in Österreich jemals gab. Und der Umstand, dass die Flugpolizei eine eigene Referatsaufteilung plant, bei der eben auch ein eigenes Drohnen-Referat geschaffen werden soll.