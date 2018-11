Polizei: Nachwuchssuche bei Boxnacht und Heißluftballon-WM

Was haben die Unterberger Boxnacht in Kufstein, die Heißluftballon-Weltmeisterschaft in Groß-Siegharts und der Fadensteiglauf in Puchberg gemeinsam?

Bei allen diesen Gelegenheiten wurden Informationsstände des Innenministeriums für die Rekrutierung von Polizisten aufgebaut. Das von der Polizeigewerkschaft heftig kritisierte Recruiting ist damit um eine kuriose Facette reicher.

Die SPÖ-Innenexpertin Andrea Lueger stellte wegen der anhaltenden Kritik eine umfangreiche Anfrage an den Ressortchef Herbert Kickl ( FPÖ). Das BMI rechtfertigt sich damit, dass es heuer durch die Maßnahmen bisher 6355 Anmeldungen gegeben habe. Zuletzt wurde außerdem betont, dies sei eine Steigerung, weil 2017 nur rund 5800 Personen Interesse am Polizeiberuf gehabt hätten.