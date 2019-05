Polizei-Aufnahme: Große Unterschiede bei Eignungstest

Der oberste Polizeigewerkschafter der roten FSG, Herrmann Greylinger, zeigt sich im KURIER-Gespräch zuversichtlich: „Ich hoffe, dass das neue Aufnahmeverfahren besser ist und man keine so großen Niveauunterschiede bei den Aufnahmen mehr hat.“ Der Grund, warum man in Wien auch mit einer so niedrigen Punktzahl in die Ausbildung kommt, sei laut Greylinger auch die größere Anzahl an Planstellen, die besetzt werden müssen.