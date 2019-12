Polen will Überreste von KZ Gusen kaufen

Geschichte: Das vergessene Konzentrationslager

Unter dem Namen KZ Gusen sind drei Lager in Oberösterreich in der NS-Zeit zusammengefasst. Sie wurden als Außenlager des KZ Mauthausen geführt. Das Lager Gusen I wurde 1938/40 in Gusen (Gemeinde Langenstein) gegründet. 1944 folgten Gusen II in St. Georgen a. d. Gusen und Gusen III in Lungitz. Im KZ Gusen waren von 1944 bis April 1945 bis zu doppelt so viele Häftlinge untergebracht wie in Mauthausen – und es gab auch bedeutend mehr Opfer.

Während der sowjetischen Besatzung wurde der Lagerkomplex weitergenutzt und nicht zu einer Denkmalstätte erklärt, sondern als Betriebsstätte fortgeführt. Nach dem Abzug der Besatzungsmacht gingen die Grundstücke wieder an die ursprünglichen Eigentümer zurück oder wurden von der Republik Österreich veräußert.

Überlebende westlicher Nationalitäten haben sich Ende der 1950er-Jahre dort ein Grundstück gekauft und selbst eine KZ-Gedenkstätte gebaut bzw. finanziert. 1997 wurde diese der Republik Österreich übergeben. 2004 wurde die Stätte um ein Besucherzentrum erweitert.