Mögliches Polarlicht-Spektakel: Warum 2025 ein erneutes Highlight bieten könnte

Grund dafür ist die anhaltend hohe Sonnenaktivität , wie der Leiter des Austrian Space Weather Office von GeoSphere Austria in Graz, Christian Möstl , gegenüber der APA erklärte. Er erwartet im nächsten Jahr drei bis fünf starke Sonnenstürme , die das Potenzial für Polarlichter in Österreich haben.

Solche Sonnenstürme können nicht nur die GPS-Signale, Stromnetze, Satelliten oder andere Technologien stören. Die hochenergetischen Teilchen können auch Atome in der Erdatmosphäre zum Leuchten bringen und so das Polarlicht erzeugen.

"Nach unserer Erfahrung haben etwa zehn Prozent davon das Potenzial für Polarlichter in südlicheren Breiten, etwa in Österreich", so Möstl. Tatsächlich wurden 2024 vier starke geomagnetische Stürme registriert.

Bestes jemals fotografiertes Nordlicht-Event

So bescherte in der Nacht auf den 11. Mai der stärkste Sonnensturm seit 2003 spektakuläre Nordlichter in Österreich, die selbst in der hell erleuchteten Großstadt Wien zu sehen waren.

"Das war sicher das beste Nordlicht-Event, das jemals fotografiert worden ist, vor allem dank der vielen Smartphones, welche die Farben besser aufnehmen als wir mit freiem Auge sehen", so Möstl.

Auch in der Nacht auf den 11. Oktober waren die durch einen starken Sonnensturm verursachten Leuchterscheinungen in der Atmosphäre hierzulande zu sehen, wetterbedingt vor allem in Westösterreich.