Die Sonne ist aktiv wie seit Langem nicht mehr

Die Sonne ist so aktiv wie seit langem nicht mehr. Im vergangenen Juli ist der höchste monatliche Mittelwert der sogenannten Sonnenflecken-Relativzahl seit mehr als 20 Jahren gemessen worden, meldete Geosphere Austria am Freitag. Demnach wurde am 18. Juli 2024 der höchste Tageswert seit Juli 2002 erreicht. In Österreich werden diese Daten am Observatorium Kanzelhöhe der Universität Graz ermittelt, jedoch wird ein Mittelwert von weltweit verschiedenen Messstellen errechnet.