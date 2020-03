Platter kündigt Erhebungen zu brisantem Ischgl-Mail an

Am Montag gab es erstmals einen konkreten Beleg dafür, dass zumindest der Tourismusverband Ischgl frühzeitig konkrete Hinweise erhalten hat, dass aus dem Skiurlaub heimgekehrte Isländer bereits bei ihrem Aufenthalt in dem Bergdorf am Coronavirus erkrankt waren.

Wie berichtet, hatte eine Niederländerin in einem eMail-Verkehr behauptet, dass sie das bei den Behörden in Island in Erfahrung gebracht hat. Und den TVB eindringlich aufgefordert, das Risiko einer Ausbreitung des Virus im Ort ernst zu nehmen.