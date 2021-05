Planquadrate zum Schutz der Almen und Kühe geplant

Kühe erschrecken

„Die Alm ist nicht nur Erholungsraum, sondern Arbeitsplatz für die Almbauern und Lebensraum für Wild- und Nutztiere. Dafür braucht es mehr Rücksichtnahme und auch Bewusstsein in der Bevölkerung“, sagte Agrarlandesrat Martin Gruber (ÖVP). Mit dem Anstieg der Tourismus- und Freizeitwirtschaft müsste ebenso der Respekt und die Rücksichtnahme steigen. In Kärnten bildet die traditionelle Almwirtschaft immerhin für rund 4.000 landwirtschaftliche Betriebe die Erwerbsgrundlage.

Welch eigenartige Blüten der Ansturm von Touristen auf die Almen treiben kann, wurde im vergangenen Corona-Sommer mehr als deutlich. Stichwort: „Kulikitaka-Challenge“. Bei dem Trend auf der Online-Plattform Tik-Tok erschreckten Menschen mit erhobenen Armen Kühe und hielten das Ganze in Kurzclips fest. Als Hintergrundmusik diente das Lied “Kulikitaka“, daher der Name. Mit fatalen Folgen: In Vorarlberg erschreckten Wanderer Kühe so sehr, dass dreizehn Tiere deswegen bis zu 300 Meter abstürzten. Zwei Jungrinder starben aufgrund der Verletzungen. Die Wanderer gaben den Bewirtschaftern der Weide nicht einmal Bescheid.

Plattform klärt auf

„Die meisten Menschen wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie fremden Grund und Boden betreten. Ich habe aber kein Verständnis für jene Minderheit, der alles egal ist“, betonte auch Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler. In Kärnten setzt man heuer deswegen auf die Kampagne „Respektiere deine Grenzen“ und eine dazugehörige Plattform, die im Juni online gehen soll.

Die Kampagne wurde ursprünglich von der Vorarlberger Landesregierung ins Leben gerufen und wird seitdem erfolgreich in Salzburg, Nieder- und Oberösterreich, in der Schweiz, in Liechtenstein sowie in Bayern umgesetzt. Eines der Ziele: Sommer- wie Wintersportler über naturverträgliche Routen für Wanderungen und Skitouren zu informieren und so einen Lenkungseffekt zu erzielen.