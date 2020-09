Pkw kollidierte in Steiermark mit Zug: Lenkerin tot

In der Steiermark ist am Dienstagabend eine Pkw-Lenkerin beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Zug der ÖBB verstorben. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 17 Uhr in Diepersdorf, Gemeinde Mureck (Bezirk Südoststeiermark).

Die Frau Mitte 50 war vor einem Stoppschild zunächst stehen geblieben, dann aber doch über die Gleise gefahren. Ein Zug erwischte das Fahrzeug und schleifte es mit. Die Lenkerin - sie war allein unterwegs - wurde im Wrack eingeklemmt und starb ersten Berichten zufolge noch während der Bergung. Ihre Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.