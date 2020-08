Auf der Südautobahn (A2) nahe Villach ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Pkw ausgebrannt. Der Besitzer konnte sein Fahrzeug noch am Straßenrand abstellen und unverletzt das Fahrzeug verlassen. Der Brand wurde laut der Hauptfeuerwache Villach rasch gelöscht, im Einsatz standen 22 Feuerwehrleute.