Pkw auf Tiroler Brennerautobahn geriet in Brand

Auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) ist Sonntagnachmittag unmittelbar nach der Mautstelle Schönberg der Pkw einer 69-Jährigen in Brand geraten. Die Frau hatte bemerkt, dass starker Rauch aus dem Wagen aufstieg und stellte ihn auf dem Pannenstreifen ab. Daraufhin verständigte sie selbst die Feuerwehr, berichtete die Polizei. Einsatzkräfte aus Schönberg und Matrei am Brenner löschten schließlich das Feuer. Die Lenkerin blieb unverletzt, am Pkw entstand schwerer Sachschaden.

Während der Lösch- und Abschlepparbeiten blieb die Autobahn rund zehn Minuten lang komplett gesperrt bzw. war sie über eine Stunde lang nur einspurig befahrbar. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Behinderungen, hieß es.