Salzburger Lokal verkauft Pizza mit Kaviar-Topping um 450 Euro

Die Pizzen von Michael Sprung und seinem neuen Lokal „Pizza Pura“ an der Salzburger Alpenstraße sind außergewöhnlich. Es war ihm immer schon ein Rätsel, warum beim Pizza-Zubereiten ausgerechnet bei den Lebensmitteln gespart wird. In seinem Lokal mit extravaganter Ausstattung kommen nur höchstwertige Zutaten auf den speziell hergestellten Hefeteig.

Das teuerste Modell und die wohl teuerste Pizza in Österreich heißt „Was kostet die Welt?“. Um 450 Euro (!) wird ein Geschmackserlebnis aus Salsa Verde, Lardo, grünen Bohnen und Romana-Herzen gezaubert und mit 250 Gramm Kaviar abgerundet. Wer nicht gar so tief in die Tasche greifen will: Es gibt abgespeckte Versionen mit 10 und 30 Gramm Kaviar um 35 bis 65 Euro.

Der Chef will auf höchste Qualität setzen und sich damit auch in Zeiten der Teuerung von anderen Lokalen abheben. Auf der Karte stehen aber durchaus auch leistbare Kreationen, wie "Sexy Fish" mit Zutaten von Sashimi Tuna bis violetten Zwiebeln oder "Fräulein Margherita Pop", einer Basis-Variante mit speziellen Tomaten, Fior di Latte (Rohmilchkäse), Basilikum und Zitruspop.

Noch teurer in New York

Die teuerste Pizza der Welt ist es übrigens nicht, die gibt es anscheinend in New York. Dort wird der Hefeteig mit Foie gras (Gänsestopfleber) und Goldblättern belegt. Kostenpunkt: stolze 2.000 Euro.